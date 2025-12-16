ニューストップ > ライフスタイルニュース > 大人の冬コーデを格上げするダブルブレスト ZARAの大本命コート ZARA トレンド ftn-fashion trend news- 大人の冬コーデを格上げするダブルブレスト ZARAの大本命コート 2025年12月16日 21時0分 リンクをコピーする 冬のアウターを新調するなら、チェックしておきたいのが【ZARA（ザラ）】のアウター。FTN編集部では、ほどよくトレンド感がありシンプルな着こなしにもすっとなじむデザインのコートを複数発見。今回は、その中から羽織るだけで印象がぐっと洗練される「大本命コート」をピックアップしてご紹介します。通勤でも休日でもさまざまなシーンで活躍が見込める、とっておきの1着を探してみて。 大人の冬 記事を読む おすすめ記事 いちばん使えるアウターは？ スタイリストに聞いた「最も長く着回せる」選び方 2025年12月9日 21時52分 「コーデのマンネリ」→【ZARA】で解決！ 持つだけでシャレ見え♡「優秀バッグ」 2025年12月14日 14時0分 1枚で2役！ この冬手に入れたいのは【最旬リバーシブルアウター】 2025年12月16日 12時2分 たっぷり入るのにおしゃれ！【ZARA】週5で使いたい♡「トートバッグ」 2025年12月12日 23時0分 もう値下げでいいんですか！？【ユニクロ】サイズあったら即カゴ♡「大本命アウター」 2025年12月10日 17時30分