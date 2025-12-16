2年ぶりのリーグ優勝を達成した阪神が16日、ご褒美のハワイV旅行に約1週間の予定で出発した。藤川球児監督、村上頌樹選手会長に大山悠輔内野手、森下翔太外野手ら選手や首脳陣が参加。打撃投手ら裏方さんや球団スタッフ、それぞれの家族も含めて総勢約380人の大ツアーとなった。関西国際空港では午後6時すぎから出発式が行われ、藤川監督があいさつ。「今から飛び立ちます。日本にいる間は阪神タイガース。スタッフさん、選