2026年1月下旬に中国への返還が発表された双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイをひと目見ようと上野動物園には大勢のファンが訪れています。上野動物園で生まれた4歳の双子のパンダ、シャオシャオとレイレイは2026年1月下旬に中国に返還されることになりました。発表から最初の開園日となった上野動物園では、16日から自由観覧ではなく整列順に1人1分程度の時間内で観覧となっています。訪れた人は「会えるときには