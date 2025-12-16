株式会社シュゼット・ホールディングスは、アンリ・シャルパンティエ「えびすフィナンシェ」を一部店舗を除く全国の店舗で12月16日（火）〜2026年１月11日（日）まで発売する。えびすフィナンシェは、商売繁盛の神であるえびす様から福を頂いた縁起の良いお菓子で、アンリ・シャルパンティエのフィナンシェに縁起物である「大納言小豆」をのせて焼き上げた贅沢な逸品。パッケージには商品コンセプトの所以となる「えびす様」をメイ