特殊詐欺などの被害が増加する中、年金支給日の12月15日に牟岐町でキャンペーンが行われ、警察などが高齢者に被害防止を呼びかけました。「特殊詐欺に気を付けてください」このキャンペーンは、2か月に一度の年金支給日に合わせ、高齢者を対象におこなわれました。参加者は、地元の絵手紙サークル「絵手紙をかく会」のメンバーが、一枚一枚手書きした特殊詐欺への注意を呼び掛ける絵手紙を、お年寄りらに