元テレビ朝日の玉川徹氏が１５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、高市早苗総理の「働いて働いて…」が新語・流行語大賞を受賞したことに「忖度か皮肉だなと思って聞いていた」と話した。この日は霞ヶ関の官僚の働き方について特集した。玉川氏は、高市氏の「働いて働いて…」が新語・流行語大賞を受賞したことに「忖度か皮肉だなって思って聞きましたよ」「素晴らしいこと言ってます、ということで選んでるん