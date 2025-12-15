オイシックスが巨人で2022年に23発を放ったウォーカー獲得を発表オイシックス新潟アルビレックスBCは15日、巨人などでプレーし、今季はルートインBCリーグ・神奈川に所属したアダム・ウォーカー外野手との契約が合意に至ったと発表した。連日続く超積極補強に、ファンからは「どうなってんのマジで」「もう新潟の補強力に恐怖まで覚える」と驚きの声が上がっている。オイシックスはすでに今オフ、元広島の松山竜平外野手の選手