オイシックスが巨人で2022年に23発を放ったウォーカー獲得を発表

オイシックス新潟アルビレックスBCは15日、巨人などでプレーし、今季はルートインBCリーグ・神奈川に所属したアダム・ウォーカー外野手との契約が合意に至ったと発表した。連日続く超積極補強に、ファンからは「どうなってんのマジで」「もう新潟の補強力に恐怖まで覚える」と驚きの声が上がっている。

オイシックスはすでに今オフ、元広島の松山竜平外野手の選手兼任打撃コーチ就任を始め、元オリックス・井口和朋投手、元日本ハム・石川直也投手、元楽天・宮森智志投手、元阪神・渡邉諒内野手の獲得を発表。前日14日には今季まで巨人2軍監督を務めた桑田真澄氏がCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任すると発表していた。

そこに、2022年には巨人で124試合に出場して打率.271、23本塁打、52打点をマークしたウォーカーも獲得。ソフトバンクを経て今季はBC・神奈川で50試合に出場して打率.295、18本塁打、58打点、OPS1.002で、本塁打と打点の“2冠王”に輝いている。

SNS上では「ええええええまじか」「ウォーカーまで獲得かよ」「2軍とは言え来季NPBに戻ってくるのか」「すげえなオイシックス」「本気の補強してるね来シーズン楽しみ」「ファームでウォーカーは強力やろなぁ」「どんどんオイシックスが豪華になっていくな」「桑田もウォーカーもオイシックス。 これは大変なことですよ」などの反応があった。（Full-Count編集部）