お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏の妻・りえさんが11日、オフィシャルブログを更新。自身の誕生日当日に津田と“誕生日ランチデート”したことを報告した。 この日、りえさんは『誕生日』と題してブログを更新。「わたしの誕生日」とシンプルに報告し「当日ー大阪で単独イベントだったので、その前に大阪でランチ」とつづり、ダイアン単独ライブ『まんざいさん2025』大阪公演前に夫婦で食事の時間を過ごしたことを明かした。 「