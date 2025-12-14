ダイアン津田、誕生日の妻とランチデートでおふざけショット
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏の妻・りえさんが11日、オフィシャルブログを更新。自身の誕生日当日に津田と“誕生日ランチデート”したことを報告した。
この日、りえさんは『誕生日』と題してブログを更新。「わたしの誕生日」とシンプルに報告し「当日ー大阪で単独イベントだったので、その前に大阪でランチ」とつづり、ダイアン単独ライブ『まんざいさん2025』大阪公演前に夫婦で食事の時間を過ごしたことを明かした。
「美味しかったです♪」と満足そうなコメントとともに、食事中に撮影した津田の写真も公開。「どういう顔…」とユーモアを交えた一言を添え、仲の良さが伝わる。 夜は「こどもたちと配信で単独イベント見てました」と明かし、「グッズがかわいい お気に入り」とダイアンのグッズにも触れ、ファンとしての一面ものぞかせた。
最後は「今日は夜会に出てますね♪」と津田のテレビ出演にも言及し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「大阪単独の日がお誕生日だったんですね」「おめでとうございます」「一緒にお祝いして素敵な時間過ごせたんですね」「末永くお幸せに！」 「毎年単独してくれて感謝してます」「奥様と電話が繋がってる時、恥ずかしそうだけど嬉しそうな津田さんに笑っちゃいました！」などの声が寄せられている。
