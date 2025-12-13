11月に富山で誕生した中学軟式チーム「All Toyama baseball academy」公立中学校の部活動の“地域移行”は、思った以上に難航している。指導者や部員数の確保に四苦八苦する中、富山県で11月に発足したのが中学軟式チーム「All Toyama baseball academy」だ。子どもたちが思い切り野球ができる環境を作った総監督の田村剛さん（氷見西條中）は「富山の野球レベルを下げてはいけいない」と危機感を抱き、新体制のスタートを切った