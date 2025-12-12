Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢Î¾·³¤ÎÇú·âµ¡¤¬£¹Æü¤Ë²­ÆìËÜÅç¡¦µÜ¸ÅÅç´Ö¤òÈ´¤±¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤Þ¤Ç¶¦Æ±Èô¹Ô¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë½Ð¤¿¸å¤ËÅìµþÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦°ÛÎã¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ï³Ë½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê²þÎÉ·¿¤ÎÀïÎ¬Çú·âµ¡¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ°Ò³Å¤·¤Æ¤­¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££¹Æü¤ËÈô¹Ô¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÇú·âµ¡¡Ö£È¡Ê¹ì¡Ë£¶¡×¤ÎÇÉÀ¸·¿¤Ç¤¢¤ë¡Ö£È£¶£Ë¡×¡£