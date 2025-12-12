県の卓越技能者、いわゆる「阿波の名工」に、2025年度は新たに5人が選ばれ、12月12日に徳島市で表彰式が行われました。2025年度の「阿波の名工」に選ばれたのは、石井町の板金工・木内英雄さん59歳、藍住町の金属工作機械工・髙原正次さん43歳、三好市の畳工・武川佳文さん77歳、鳴門市のがん具製造工・福井武さん76歳、同じく鳴門市の陶磁器製造工・森裕紀さん43歳の5人です。県は毎年、卓越した技術を持ち、その技術を通じ