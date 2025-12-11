プロ野球ドラフト会議で、中日ドラゴンズから3位指名された篠粼国忠投手が、12月10日に新入団発表会に臨み、新たなステージでの活躍を誓いました。10日、名古屋市内のホテルで行われた中日ドラゴンズの新入団発表会には、2025年のドラフト会議で指名された9人の選手が集まりました。中日から3位指名された、徳島インディゴソックス出身の篠粼 国忠投手も真新しいユニフォーム姿を披露、背番号は52番に決ま