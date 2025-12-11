インフルエンザの感染が拡大しています。県は12月11日、インフルエンザ警報を発令しました県によりますと12月7日までの1週間に、県指定33の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は1107人と、前の週から392人増えました。1医療機関当たりの平均は33.55人と、国が定めるインフルエンザ警報の基準値30人を超えたことから、県内にインフルエンザ警報が発令されました。これは2024年より、3週早い発令です。幅広い年代から感染の