キュウリの生産量が県内有数の海陽町で、冬から春にかけて促成栽培されるキュウリの収穫が始まっています。海陽町では、冬でも温暖な気候と日照時間の長さを活かして、27戸の農家がビニールハウスでキュウリを栽培しています。戎田耕次さんの約17アールのビニールハウスでも、昔ながらの土耕栽培されたキュウリが大きな実をつけ、11月上旬から収穫が始まりました。ハウス内の温度は28度、湿度75％と、夏以上の蒸