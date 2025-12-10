本格的なスキーシーズンを前に、三好市の井川スキー場腕山では、12月17日のオープンに向け、ゲレンデづくりが進んでいます。三好市井川町の井川スキー場腕山は、12月17日にオープンを予定しています。オープンに向け、ゲレンデでは11月6日から人工造雪機を使った雪づくりが進んでいて、コースに沿って雪の山がいくつもできています。オープンの数日前には、この雪の山を圧