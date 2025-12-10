俳優の高橋克典が９日までにオフィシャルブログを更新。舞台『忠臣蔵』の稽古場最終日を迎えた心境と吉良上野介役への深い役作りへのこだわりを明かした。 12月12日開幕の舞台『忠臣蔵』（〜12月28日、明治座）で吉良上野介役として出演する高橋。『忠臣蔵』は元禄時代（1702年）に実際に起こった仇討ちを題材に歌舞伎などで取り上げられて以来、何度もドラマ化、映画化、舞台化されてきた屈指の名作。「年末と言えば『忠臣蔵』」