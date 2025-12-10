日本アニメ界の巨匠、宮崎駿監督の作品を扱ったスタジオジブリのテーマ展覧会が、中国広東省広州で今月25日に開幕する予定だったが、突然延期となった。9日、日本経済新聞によると、イベント主催側は延期の理由についての別途の説明もなく「各公式チャンネルを通じて速やかに発表する」としている。同紙は、最近の中日間の対立の中で、中国国内の日本関連の公演・展示が相次いで中止されている流れが影響したものと解釈した。この