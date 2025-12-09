アイドルグループ「AKB48」元メンバーでタレントの板野友美さん（34）が、2025年12月8日にXを更新。Xユーザーの投稿にツッコミを入れた。「確かにわかるよ？」AKB48は12月4日から7日にかけて、活動開始から20周年を記念したコンサートを日本武道館で開催した。7日の最終公演には、板野さんや前田敦子さん（34）、大島優子さん（37）ら、そうそうたるOGたちが集結した。前田さんは8日、インスタグラムを更新し、秋元康プロデューサ