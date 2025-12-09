中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年12月8日、サッカーの26年北中米ワールドカップ（W杯）の特集記事を公開し、日本代表が「死の組」に入ったとの見解を示した。「日本の抽選は、はるかに厳しいものとなった」26年北中米W杯のグループステージ組み合わせ抽選会は、6日（日本時間）に米ワシントンで行われた。日本が、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフ枠と同組のグループFに入った。グループFをFIFAランキングでみると、