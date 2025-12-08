Á°ÂåÉ½¤Î½üÌ¾½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤Ï7Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤ÇÎ×»þÂç²ñ¤ò³«¤­¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤Ë¸©µÄ¤Î³á¸¶°ìºÈ»á¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤ÎÎ×»þÂç²ñ¤ÏÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¸µ¸©µÄ¤Î¸ÅÀî¹­»Ö»á¤¬¡¢À­Åª»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦¼áÊü¤µ¤ì¡¢½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ç¤ÏÌò°÷²þÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¸©µÄ¤Î³á¸¶°ìºÈ»á¤¬¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³á¸¶»á¤Ï2019Ç¯¤Ë¸©µÄ¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß2´üÌÜ¡£ÅÞ¤Î¸©ËÜÉô¤Ç¤Ï´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÂåÉ½