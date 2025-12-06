京都府福知山市のご当地グルメ「ゴム焼きそば」がピンチに陥っている。弾力ある食感と輪ゴムに似た色合いの麺が特徴で、戦後に市内のお好み焼き店で誕生した庶民の味だが、独特で手間のかかる製法を守ってきた唯一の製麺所が5月に廃業したため、提供を断念する店が相次いでいる。「歴史を途絶えさせたくない」と、自ら製麺を始めた店主がいる。【写真】ゴム焼きそば用の麺発祥は、同市中ノで長年親しまれたお好み焼き店「神戸