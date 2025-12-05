県南・牟岐町では冬の風物詩、ウツボの天日干しが始まっています。12月に入り、牟岐町ではウツボ漁が解禁され、港で水揚げされたウツボの天日干しが始まりました。漁師の横田喜代重さんが、氷締めしたウツボを背開きし、背骨や内臓を取り除いたあと、海水で身を丁寧に洗います。こうすることで生臭さが消え、出来上がった時の色つやも良くなります。続いて水分をとり、「ハリ」と呼ばれる竹串を刺して寒風にさらします。この時期、