米スポーツサイトのアスレチックは４日（日本時間５日）、レッドソックスがフィリーズからＦＡとなっているカイル・シュワバー外野手（３２）を獲得した場合、最も大きな影響を受けるのは吉田正尚外野手（３２）だと指摘した。８日（同９日）に米フロリダ州オーランドで開幕するウィンターミーティングでレッドソックスはメッツからＦＡになったピート・アロンソ内野手（３０）と共に主要なターゲットにすると見られているが、