【モデルプレス＝2025/12/02】「第50回報知映画賞」の各賞が発表され、主演男優賞は「国宝」の吉沢亮、主演女優賞は「ナイトフラワー」の北川景子、作品賞・邦画部門は「国宝」が受賞した。【写真】朝ドラ俳優・大河女優…今年の報知映画賞受賞者◆「第50回報知映画賞」各賞一覧【作品賞・邦画：「国宝」】監督：李相日配給：東宝【作品賞・海外 「エミリア・ペレス」】監督：ジャック・オーディーアール配給：ギャガ【作品賞・ア