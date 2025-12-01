シリーズ6作目となる『舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古』が2026年6月に東京にて上演されることが、12月1日発売の『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて発表された。主人公・竈門炭治郎役は、前作からの続投となる阪本奨悟と今作から新たに参加する高橋颯（※高＝はしごだか）のWキャストとなる。【写真】竈門炭治郎を演じる阪本奨悟＆高橋颯のビジュアル舞台『鬼滅の刃』は、『週刊少年ジャンプ』にて2020年5月まで連載していた吾