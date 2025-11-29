食事を短時間で済ませたいときや、友人とゆっくり話をしたいときに便利なのがファストフード店やカフェです。一方、ファストフード店やカフェの中には座板部分が硬い木で作られており、長時間座るのに適していない椅子や、座面が小さく、座り心地が良くない椅子が置かれていることがあります。顧客満足度が下がるリスクがある中、飲食店があえて座りにくい椅子を置くのはなぜなのでしょうか。飲食店専門経営コンサルタントの成田