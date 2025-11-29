赤色灯大阪市内の店舗でステッカーなど約4万円分を万引したとして、大阪府警は28日、窃盗の疑いで、交野署刑事課鑑識係の巡査長松田浩之容疑者（41）＝大阪府寝屋川市＝を逮捕した。府警によると、「子どもにプレゼントするために盗んだ」と容疑を認めている。逮捕容疑は28日午前11時50分ごろ、大阪市北区のキャラクターグッズ販売店で、ステッカーやブロマイドなど計62点を盗んだ疑い。府警によると、店内で警戒中の保安員