秋田朝日放送 秋田市の１１月議会が始まり、沼谷市長は新スタジアムについて「改修を選択する合理的な理由はないと判断した」としたうえで、市が単独で事業主体になるのは極めて困難と述べました。 はじめに10月１１日付けで就任した元副知事の猿田和三副市長が就任のあいさつをしました。沼谷市長は新設か改修かを比較検討しているスタジアムを巡り次のように述べました。 【沼谷市長】 「整備費用は新設とほぼ変わらな