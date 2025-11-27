ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > #ババババンビ、来年3月で解散「メンバーが抱える目標や夢を最大限尊… アイドル スポニチアネックス #ババババンビ、来年3月で解散「メンバーが抱える目標や夢を最大限尊重」 2025年11月27日 20時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女性アイドルグループ「#ババババンビ」が27日に公式サイトを更新した 来年3月をもって6年間の活動に終止符を打ち、グループを解散すると発表 メンバーの目標や夢などを「運営としても最大限尊重いたしました」と伝えた ◆「#ババババンビ」が2026年3月をもって解散へ【お知らせ】#ババババンビ 活動についてのご報告https://t.co/gmPIK5CtLj— #ババババンビ (@babababambi01) November 27, 2025 記事を読む おすすめ記事 【ネガティブ読書案内】「自分には帰れる場所がない」と思った時に読みたい本（案内人：荻堂顕さん） 2025年11月22日 12時0分 【侍ジャパン】ピッチクロック違反は一度だけ 井端監督「投手も捕手も余裕が出てきたかなと」 2025年11月16日 5時0分 米政府効率化省が解体…マスク氏退任で失速、８か月前倒し 2025年11月26日 5時0分 オアシス、奇跡の再結成ツアーが終幕──ギャラガー兄弟の物語に「続き」はあるのか？ 2025年11月25日 10時0分 来年2月で閉店へ… 名鉄百貨店「第1弾閉店セール」注目ポイント 有名ブランド、ジュエリー、美術品も【概要】 2025年11月25日 17時5分