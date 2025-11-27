ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが２７日、木曜進行を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を休んだ。吉村恵里子アナが「江藤愛アナウンサーは今週はお休みです」と告知した。その後、富山・氷見市からの「出張中継」で出演した総合司会を務める安住紳一郎アナが「スタジオ、江藤さんが夏休み…お休み」と理由を発表していた。