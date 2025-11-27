ガザの虐殺と廃墟を現地から伝え、今年4月にイスラエル軍の空爆によりわずか25歳で命を落としたパレスチナ人フォトジャーナリストの映画が2025年12⽉5⽇から日本で公開される。先行して写真展も各地で開催される。