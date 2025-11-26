J1昇格に王手をかける水戸ホーリーホックは26日、SNS上での不適切な投稿について注意喚起を行った。クラブは公式サイトで「現在、SNSやインターネット上において、一部の方による不適切な投稿が確認されており、クラブに対しても多くのご意見・お問い合わせが寄せられております」と報告。「また、選手たちからも、SNSでの不要な争いや、クラブおよびJリーグ全体の価値を下げる恐れのある言動について、非常に残念な想いをして