選手たちから「非常に残念」「やめてほしい」との声…J1昇格王手の水戸が注意喚起の声明
J1昇格に王手をかける水戸ホーリーホックは26日、SNS上での不適切な投稿について注意喚起を行った。
クラブは公式サイトで「現在、SNSやインターネット上において、一部の方による不適切な投稿が確認されており、クラブに対しても多くのご意見・お問い合わせが寄せられております」と報告。「また、選手たちからも、SNSでの不要な争いや、クラブおよびJリーグ全体の価値を下げる恐れのある言動について、非常に残念な想いをしている、やめてほしいという声が上がっております」と伝えている。
今回の声明によると、個人のSNSアカウントでプロフィールやアイコンに水戸を応援していると思われる内容(クラブ名、選手名、ロゴ、ユニフォームなど)を掲載している一部ユーザー、クラブに関する投稿を日頃から行っているユーザーの中には、対戦相手チーム・選手・サポーターだけでなく、パートナー企業や行政・自治体に対し、侮辱的・攻撃的な発言、リスペクトを欠いた投稿が見受けられるという。
クラブは「そのような発信は誤解や反感を招き、クラブとしても無視できない状況となっております」とし、「そういった行為をされる方は水戸ホーリーホックを応援し、ともに戦っていただいている方ではないと認識しておりますが、たとえ一部の行為であっても、『水戸ホーリーホックのファン・サポーターの声』として受け取られることが多く、クラブおよび選手・スタッフの印象にも影響を及ぼします」と指摘している。
そして、これらの行為を控えるよう呼びかけるとともに、不適切な投稿に反応して事態を悪化させないよう求めた。また、悪質な場合にはSNS運営会社への通報や投稿削除依頼、場合によっては法的措置を含む対応を取る方針も示している。
クラブは最後に「水戸ホーリーホックおよびJリーグに関わるすべての皆さまが、気持ちよく応援いただける環境を共に守っていけますよう、引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と述べた。
