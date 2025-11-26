バイエルン・谷川萌々子2029年まで契約延長女子サッカーのドイツ1部・バイエルン・ミュンヘンは、日本代表「なでしこジャパン」の20歳MF谷川萌々子と、2029年まで契約を延長したと発表した。このニュースには、現地ファンも「最高の契約」「私たちの期待の星」など、喜びの声をあげている。谷川は、19歳で出場した昨夏のパリ五輪で強豪・ブラジルを相手に決勝ゴールを決めるなど成長著しいMF。バイエルンには2024年1月に加入。