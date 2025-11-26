バイエルン・谷川萌々子2029年まで契約延長

女子サッカーのドイツ1部・バイエルン・ミュンヘンは、日本代表「なでしこジャパン」の20歳MF谷川萌々子と、2029年まで契約を延長したと発表した。このニュースには、現地ファンも「最高の契約」「私たちの期待の星」など、喜びの声をあげている。

谷川は、19歳で出場した昨夏のパリ五輪で強豪・ブラジルを相手に決勝ゴールを決めるなど成長著しいMF。バイエルンには2024年1月に加入。レンタル先のスウェーデン・ローゼンゴードでボランチながら20試合16ゴールと大暴れすると、今年1月に復帰し、今季はリーグ首位を走るチームの一員としてプレーしている。

バイエルン・ミュンヘン女子チーム公式インスタグラムが、「バイエルン・ミュンヘンはモモコ・タニガワと2029年まで契約延長しました」と記して、「日本の至宝」との契約延長を伝えると、現地のファンから反応が相次いだ。

「残留してくれて嬉しすぎる」

「これは最高の契約だ」

「スーパースターだ！」

「私たちの期待の星よ」

「これは良いニュースだ」

「やったー！」

「ファンタスティックだね」

谷川は今季、リーグでは5ゴール1アシストを記録。欧州最高峰のUEFA女子チャンピオンズリーグでも4試合で1ゴールをマークしている。



（THE ANSWER編集部）