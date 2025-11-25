東宝は、イラストレーターのナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の漫画作品「ちいかわ」初の映画作品『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』を2026年夏に公開することを発表した。『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』では、同シリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称「セイレーン編」を描く。今作の監督を務めるのは及川啓(「ウマ娘 プリティダービー」シリーズなど)、制作はCygamesPictures(劇場版『ウマ娘 プリティダービー 新時