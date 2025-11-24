ÂçÊ¬¸©±±µÏ»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤ÇµîÇ¯11·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤«¤é24Æü¤Ç1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¤­¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û15Åï¾Æ¼º¤Î±±µÏ»Ô¾¦Å¹³¹²ÐºÒ¤«¤é1Ç¯Æ£¸¶¿Â°ìÏº¤µ¤ó¤¬¸ì¤ëºÆÀ¸¤Ø¤ÎÊâ¤ß¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÉü¶½¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤ò¡×ÂçÊ¬ ¾¦Å¹³¹¤Ç¸âÉþÅ¹¤ò±Ä¤àÆ£¸¶¿Â°ìÏº¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯11·î24Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤ÇÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¶õ¤­Êª·ï¤ò¼Ú¤ê¤Æ±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ê