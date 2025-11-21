カタールで開催されているU-17ワールドカップ。廣山望監督が率いる日本は現地11月21日、準々決勝でオーストリアと対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK１ 村松秀司DF２ 藤田明日翔４ 藤井翔大16 メンディーサイモン友17 竹野楓太MF６ 野口蓮斗８ 小林志紋13 平島大悟15 姫野 誠19 和田武士FW11浅田大翔 グループステージではグループBを首位で突破した日本は、ラウンド32で南アフリカに３−