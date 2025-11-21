U-17日本、オーストリア戦のスタメン発表！ 村松、藤田、浅田らが先発。勝てば初の４強入り【U-17W杯】
カタールで開催されているU-17ワールドカップ。廣山望監督が率いる日本は現地11月21日、準々決勝でオーストリアと対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 村松秀司
DF
２ 藤田明日翔
４ 藤井翔大
16 メンディーサイモン友
17 竹野楓太
MF
６ 野口蓮斗
８ 小林志紋
13 平島大悟
15 姫野 誠
19 和田武士
FW
11浅田大翔
グループステージではグループBを首位で突破した日本は、ラウンド32で南アフリカに３−０で快勝し、ラウンド16では北朝鮮を１−１で迎えたPK戦の末に撃破。2011年大会以来の８強進出を決めた。
そしてオーストリアに勝利すれば、史上初の４強入りとなる。注目必至の大一番は、日本時間で21日の21時30分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！“アジア２位”が20位に浮上、トップ10から転落した強豪国は？
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 村松秀司
DF
２ 藤田明日翔
４ 藤井翔大
16 メンディーサイモン友
17 竹野楓太
MF
６ 野口蓮斗
８ 小林志紋
13 平島大悟
15 姫野 誠
19 和田武士
FW
11浅田大翔
グループステージではグループBを首位で突破した日本は、ラウンド32で南アフリカに３−０で快勝し、ラウンド16では北朝鮮を１−１で迎えたPK戦の末に撃破。2011年大会以来の８強進出を決めた。
そしてオーストリアに勝利すれば、史上初の４強入りとなる。注目必至の大一番は、日本時間で21日の21時30分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！“アジア２位”が20位に浮上、トップ10から転落した強豪国は？