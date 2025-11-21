複数の女子生徒にセクハラを行ったとして、滋賀県教育委員会は２０日、県立高校の２０歳代の男性教諭を減給１０分の１（３か月）の懲戒処分にしたと発表した。発表によると、教諭は２０２４年５月頃〜２５年９月初旬、勤務先の女子生徒１３人からＬＩＮＥ（ライン）のＩＤを聞き出して私的にやりとりし、１０人が精神的苦痛を訴えた。うち数人には「面談時はスカートを短くしてもいいよ」「シャツのボタンを外してもいいよ」な