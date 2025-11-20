シー・エフ・デー販売株式会社は、同社が代理店を務めるQYSEA社の新製品として、海洋環境向け産業用水中ドローン「FIFISH W6 MAX」を発売する。■4.5ノットの走行性能で強い潮流下でも安定した操作が可能「FIFISH W6 MAX」は、4.5ノットの走行性能で強い潮流下でも安定した操作が可能な海洋環境向け水中ドローン。前方・下方DVLとAIアルゴリズムの連携により、全方位での定点保持と前方・下方の衝突回避を実現した。直給電システム