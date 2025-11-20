AI機能搭載、自律航行、自動定点保持を実現！海洋環境向け産業用水中ドローン「FIFISH W6 MAX」
シー・エフ・デー販売株式会社は、同社が代理店を務めるQYSEA社の新製品として、海洋環境向け産業用水中ドローン「FIFISH W6 MAX」を発売する。
■4.5ノットの走行性能で強い潮流下でも安定した操作が可能
「FIFISH W6 MAX」は、4.5ノットの走行性能で強い潮流下でも安定した操作が可能な海洋環境向け水中ドローン。前方・下方DVLとAIアルゴリズムの連携により、全方位での定点保持と前方・下方の衝突回避を実現した。直給電システムを標準搭載。長時間の連続作業が可能だ。
15kgのペイロードが可能で、様々なオプションを搭載できる。各種非破壊検査（NDT）ツールに対応しており、航法・測位・計測・マッピングのスマート機能を搭載する。AR測量機能を標準搭載しており、水中の物体のサイズを高精度かつ簡単にリアルタイムで測量できる。
高輝度モニターを搭載したコントローラーは、ワンストップで情報を集約。最大8時間のロングバッテリー。水中ナビゲーション機能を標準搭載。DVL慣性航行システムによる水中位置情報で自律航行が可能だ。
FIFISH W6 MAX_直給電下方DVLｾｯﾄ | QYSEA FIFISH W6 MAXシリーズ 海洋環境向け 産業用 水中ドローン 下方DVLオプションモデル
想定売価：オープン価格
発売予定：2025年11月20日
■「FIFISH W6 MAX」製品情報
