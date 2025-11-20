フジテレビ「めちゃ×2イケてるッ！」の放送作家、元祖爆笑王氏（61）が出版した著書「しゃべくり漫才入門」「漫才の教科書」の中国語版が、中国で発売禁止になることが20日、分かった。元祖爆笑王氏は日刊スポーツの取材に「中国の出版社から、今後の増刷はないと連絡がありました。僕の本を読んでくれた中国の人が、M−1に参戦してくれたりしたので残念です。お笑いに国境はないので、いい方向になってくれれば」と話している。