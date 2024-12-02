¥«¥Ê¥ÀÎ±³Ø¤«¤é°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸÷±ºÌ÷»Ò¡Ê53¡Ë¤¬¡¢11·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡É¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ç21Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ50ºÐ¤Ç¥«¥Ê¥À¤Ø¸ì³ØÎ±³Ø¤·¡¢¸½ºß°ì»þµ¢¹ñÃæ¤À¤È¤¤¤¦¸÷±º¡£¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¸÷±º¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÎ±³ØÀ¸³è¤Ç¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤ä¤Ã¤È¤Þ¤È¤â