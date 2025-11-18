根拠にもとづいた「オートファジー」の知識「オートファジー」という言葉を耳にして、16時間断食を始めてみた、あるいは興味を持っている方も多いのでは？ SNSでも「細胞が若返る」「肌がきれいになる」といった魅力的な情報が溢れているオートファジー、確かにノーベル賞を受賞した重要な科学的発見。しかし、実は日常的に目にする情報の中には、科学的にまだ確立されていない部分や、知っておくべき注意点が意外と多いもの。オー