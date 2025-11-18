先日、現代⽤語の基礎知識選「2025 T&D保険グループ新語・流⾏語⼤賞」に“二季”がノミネートされた。「暑い」から一気に「寒い」に変わる最近の秋〜冬は、服装選びがますます難しい。今年も「思ったより寒かった」「着込みすぎて暑かった」という声が多く聞こえてくる。どうすれば服装選びに失敗しないで済むか。その方法として、気温だけでなく「天気図」も見ることをオススメしたい。気温が激しく上下し