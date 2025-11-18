OH MY CAFEの新業態「パン&ドリンクスタンド」が羽田空港第1ターミナル5Fに登場！「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIが期間限定オープンする。☆見た目も可愛いメニューやオリジナルアイテムをチェック！（写真26点）＞＞＞「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIを、羽田空港第1ターミナル5Fに、2025年11月28日（金）〜2026年2月1日（日）まで、期間限定オープンする。「OH MY CAFE MINI」は、ディズニー／ピクサー作品