サウナを設置したホテルの新規開業が続いて久しい。そんな中、この９月１日に静岡県御殿場市に誕生したのが、「edit x seven（エディット バイ セブン） 富士御殿場」だ。石垣島や糸島で注目を集めるホテル「seven x seven」から派生した新たなブランドで、御殿場が第一弾。富士山を正面に望む立地にあり、その個性はサウナに特化したグループで泊まれるホテルであること。秋冬はさらに、大人のサウナ合宿としてのニーズが高まりそ